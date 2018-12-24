عائلة كيم كاردشيان تعلن خبرا محزنا للجمهور!













أعلنت النجمة الأميركية كيم كاردشيان وشقيقاتها كلوي كاردشيان وكورتني كاردشيان وكايلي جينر بشكل مفاجئ أنّهُنّ سوف يغلقن تطبيقاتهن الإلكترونية، ولن يتمّ تحديثها في 2019.وتركت كيم رسالة لجمهورها، وأوضحت عدم رغبتها في تحديث تطبيقها الإلكتروني في العام المقبل، وقالت: "لقد مررنا بتجربة مذهلة في التواصل معكم جميعاً، من خلال تطبيقاتنا في السنوات القليلة الماضية، لكننّا اتّخذنا القرار الصعب بعدم الاستمرار في التحديث عام 2019"، مختتمة حديثها بأمنياتها بأن يكون متابعوها استمتعوا بهذه الرحلة، وهو ما تشابه أيضاً برسالة كلوي وكايلي شقيقتيهامن ناحية أخرى، قالت كورتني في رسالتها لمتابعيها على موقعها الخاص: "شكراً جزيلاً لكونكم جزءاً من هذه الرحلة، على الرغم من أن تطبيقي قادم إلى نهايته، فأنا متشوِّقة للغاية لأعرض لكم ما يخبئه المتجر لعام 2019. تأكدوا من متابعتي على "انستغرام" للاستمرار في معرفة كل ما هو جديد". وكانت شقيقتهن كيندال جينر، أغلقت تطبيقها الإلكتروني أيضاً في العام الماضي.جدير بالذكر أنّ تطبيقات "كاردشيان" أطلقت في عام 2015، وكانت مجانية، ولكنّها قدّمت محتوى إضافياً للمشتركين الذين دفعوا 2.99 دولار أميركي في الشهر، حيث إنّها كانت تهتم بنشر محتوى خاص بعالم الموضة والجمال والأزياء والأنظمة الغذائية، باستخدام الصور ومقاطع الفيديوهات المختلفة.