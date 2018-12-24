طارق شوقي لـ الطلاب: "انسوا قصة الحفظ وتعالوا نتعلم بجد"



وأضاف "شوقي"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، أنهم يريدون بث روح التطوير في هذه المرحلة، من خلال الصف الأول الثانوي، معقبا: "بنقولهم يا جماعة إحنا الكبار جرجرناكم 9 سنين بتحفظوا وبتروحو دروس.. تعالوا ننسى القصة دي خالص وتعالوا نتعلم بجد على الأقل في اللي فاضل في ثانوي".



وتابع الوزير، أن الهدف هو تخريج دفعة بشكل مختلف، وأساس التغيير هو الابتعاد عن الأسئلة المتوقعة ذات الإجابات النموذجية، والتي تعتمد عليها صناعة الدروس الخصوصية، مؤكدا أن الطلبة لم يختاروا هذه الطريقة.



وأكد: "كلمة مذاكرة أصبحت تعني هيحفظ كام مسألة.. حتى موضوع التعبير بيحفظوه"، لافتا إلى أنه سيتم وضع أسئلة تقيس مهارات الطالب، وتم عمل "بنوك أسئلة"، مشددا: "السؤال من المنهج ولكنه مش متوقع.. وده الجديد".



كان وزير التعليم، الدكتور طارق شوقي، قد أعلن في سبتمبر الماضي، عن المنظومة التعليمية الجديدة، والتي التحق بها 2.5 مليون طالب فى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، وهى مشروع لبناء جيل مصرى مختلف تماما.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصر بها حوالي 2530 مدرسة ثانوية، وحوالي 100 ألف معلم، وإجمالي الفصول 11 ألف.