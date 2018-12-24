العسيلي والشو الروسي يشعلون أولى حفلات الكريسماس بمصر الجديدة (صور)

اختتم النجم محمود العسيلي، الجزء الأول من فقرات حفل الكريسماس المقام داخل أحد الفنادق الشهيرة بمصر الجديدة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.





كان ضمن الحضور الفنانة الكبيرة نيللي التي بمجرد دخولها قاعة الاحتفال التف حولها عدد كبير من المعجبين الذين تبادلوا معها التهاني بالعام الجديد والصور التذكارية بطريقة السيلفي.





كما تواجدت الفنانة ساندي وكيرا الصباح والراقصة الأوكرانية آلا كوشنير وجمال شوقي وال dj العالمي ياسر الحريري، بالاضافة إلى الخبير السياحي شيرين يسري وليلي شتا وال top model نور مغربي وغيرهم.





وقدم العسيلي عددًا كبير من أغانيه المميزة منها "أنا مش مضمون"، "مجنونة"، "في حته تانية"، "يا ناس"، "خاينه"، "حلم بعيد" وغيرها ممن تفاعل معها الجميع.





بينما أحيت أميرة يسري المصنفة ضمن أفضل dj نسائي عالمي أولى فقرات الحفل بعدد كبير من أشهر التراكات الغربية التي تفاعل معها الحضور بينما أحيا الشو الروسي الفقرة التالية حيث قدم العديد من الاستعراضات الـ fire works خطفت أنظار الجميع.





الحفل من تنظيم "ايجيبت كالندر" وتجهيزات ياسر الحريري وإضاءة وليزر وليد الحريري ومن المقرر أن يختتم فقراته النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في ثاني حفلاتها بالكريسماس عقب نجاح حفلها بالإسكندرية.







