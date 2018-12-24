حارس يوفنتوس: إذا دافعنا جيدا سيتكفل كريستيانو رونالدو بانتصاراتنا

أشاد البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي بزميله في الفريق كريستيانو رونالدو نجم الفريق منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي.





وقال تشيزني في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "أعتقد أن وصول كريستيانو رونالدو ساعد الفريق على فهم أنه إذا قمنا بعملنا جيد في الدفاع ولم نستقبل أهدافًا فغالبًا سنفوز بالمباريات".





وأضاف تشيزني: "يملك يوفنتوس في الخط الأمامي لاعبين رائعين مثل كريستيانو وماندزوكيتش وديبالا وغيرهم".





يذكر أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه نابولي 41 بالإضافة للتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.



