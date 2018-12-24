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حارس يوفنتوس: إذا دافعنا جيدا سيتكفل كريستيانو رونالدو بانتصاراتنا

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:45 ص
حارس يوفنتوس: إذا دافعنا جيدا سيتكفل كريستيانو رونالدو بانتصاراتنا
رونالدو
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ريهام عبدالمحسن
 
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أشاد البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي بزميله في الفريق كريستيانو رونالدو نجم الفريق منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي.

وقال تشيزني في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "أعتقد أن وصول كريستيانو رونالدو ساعد الفريق على فهم أنه إذا قمنا بعملنا جيد في الدفاع ولم نستقبل أهدافًا فغالبًا سنفوز بالمباريات".

وأضاف تشيزني: "يملك يوفنتوس في الخط الأمامي لاعبين رائعين مثل كريستيانو وماندزوكيتش وديبالا وغيرهم".

يذكر أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه نابولي 41 بالإضافة للتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

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