حارس يوفنتوس: إذا دافعنا جيدا سيتكفل كريستيانو رونالدو بانتصاراتنا
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:45 ص
ريهام عبدالمحسن
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أشاد البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي بزميله في الفريق كريستيانو رونالدو نجم الفريق منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي.
وقال تشيزني في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "أعتقد أن وصول كريستيانو رونالدو ساعد الفريق على فهم أنه إذا قمنا بعملنا جيد في الدفاع ولم نستقبل أهدافًا فغالبًا سنفوز بالمباريات".
وأضاف تشيزني: "يملك يوفنتوس في الخط الأمامي لاعبين رائعين مثل كريستيانو وماندزوكيتش وديبالا وغيرهم".
يذكر أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه نابولي 41 بالإضافة للتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
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