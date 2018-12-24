نادي "ليونز نيل" يكرم الراحل إبراهيم سعده وسميرة أحمد وخيري رمضان (صور)
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:22 ص
عبدالحافظ حمدي
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كرم منذ قليل نادي ليونز نيل القاهرة برئاسة الفنان سمير صبري، الفنانة سميرة أحمد والإعلامي خيري رمضان والناشر محمد رشاد والكاتب القدير صلاح منتصر واسم الكاتب الراحل إبراهيم سعده رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير جريدة اخبار اليوم وقد تسلمت درع التكريم ابنته نفين بحضور عدد كبير من رموز الفن والثقافة والإعلام.
كان في مقدمة حضور حفل التكريم المنتج الكبير صفوت غطاس وحرمه الفنانة سميرة أحمد والكاتب القدير صلاح منتصر والمحاسب عبد المنعم تركي، والدكتور محمود المغربي والمهندس ماهر محمد رئيس مجلس إدارة نادي ليونز العروبة والإعلامية إيمان خليفة والشاعر رأفت حسن والناشر محمد رشاد والمنتح الكبير محسن علم الدين والمخرج كريم السبكي وحرمه والإعلامي خيري رمضان والفنان طارق عبد العزيز وبوسي شلبي.
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