نادي "ليونز نيل" يكرم الراحل إبراهيم سعده وسميرة أحمد وخيري رمضان (صور)





كرم منذ قليل نادي ليونز نيل القاهرة برئاسة الفنان سمير صبري، الفنانة سميرة أحمد والإعلامي خيري رمضان والناشر محمد رشاد والكاتب القدير صلاح منتصر واسم الكاتب الراحل إبراهيم سعده رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير جريدة اخبار اليوم وقد تسلمت درع التكريم ابنته نفين بحضور عدد كبير من رموز الفن والثقافة والإعلام.



