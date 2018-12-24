ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مهاجم ديروط ينتقل للرجاء

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:23 ص
مهاجم ديروط ينتقل للرجاء
نادي الرجاء
طباعة
Advertisements
الفجر الرياضي
 
Advertisements
حصل نادي الرجاء على توقيع اللاعب إسلام عبد الراضي مهاجم فريق ديروط لمدة ثلاث مواسم ونصف لتدعيم صفوفه خلال المنافسة على التأهل للدوري الممتاز.

ويعد إسلام عبد الراضي ثالث صفقات الفريق المطروحي، خلال فترة القيد الشتوي، حيث سبق لإدارة الرجاء الحصول على اللاعب مراد صبري هدّاف الوليدية وعبد الله كوليبالي، صانع ألعاب الجونة

ويتصدر الرجاء قمة المجموعة الثالثة برصيد 27 نقطة عقب ختام منافسات الدور الأول من دوري القسم الثاني.

المزيد عن: ديروط اندية القسم الثالث الرجاء اخبار القسم الثاني
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
سريع وادي زم
x
19:00
الجيش الملكي