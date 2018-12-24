مهاجم ديروط ينتقل للرجاء

حصل نادي الرجاء على توقيع اللاعب إسلام عبد الراضي مهاجم فريق ديروط لمدة ثلاث مواسم ونصف لتدعيم صفوفه خلال المنافسة على التأهل للدوري الممتاز.





ويعد إسلام عبد الراضي ثالث صفقات الفريق المطروحي، خلال فترة القيد الشتوي، حيث سبق لإدارة الرجاء الحصول على اللاعب مراد صبري هدّاف الوليدية وعبد الله كوليبالي، صانع ألعاب الجونة





ويتصدر الرجاء قمة المجموعة الثالثة برصيد 27 نقطة عقب ختام منافسات الدور الأول من دوري القسم الثاني.



