مدرب إيفرتون: لا أعرف ماذا حدث أمام توتنهام

أعرب ماركو سيلفا المدير الفني لإيفرتون عن استيائه بعد الخسارة الثقيلة من توتنهام بستة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي.





وقال سيلفا في تصريحات نقلتها BBC : "لدي مشاعر سيئة جدًا، بدأنا المباراة بشكل جيد والهدف الثاني الذي ألغاه الحكم كان نقطة تحول، الحكم رأى شيئا مختلفا".





وأضاف : "بعد ذلك ارتكبنا خطأً كبيرًا جدًا وأعطيناهم الفرصة للتعادل، كان يجب أن نحافظ على تماسكنا وشراستنا لكننا واصلنا ارتكاب الأخطاء وهو ما لا يجب أن يحدث أمام فريق مثل توتنهام".





وتابع : "توتنهام لعب بسرعة كبيرة أكثر منا ويجب علينا معرفة لماذا حدث ذلك".





وواصل : "عندما يحدث شيء كهذا، يجب علينا نسيان التواجد في أول 6 مراكز والمؤهلة للبطولات الأوروبية، قدمنا أداءً جيدًا في المباريات السابقة أمامهم لكن يجب علينا أن نتطور، في المرة المقبلة يجب أن نكون أكثر تنافسية".





وعن سبب الهدف الأول لتوتنهام، اختتم سيلفا تصريحاته قائلاً: "نحن نربح معا ونخسر معا، الهدف لم يكن خطأ لاعب أكثر من الآخر".





يذكر أن توتنهام رفع رصيده عقب المباراة إلى 42 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما توقف إيفرتون عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.



