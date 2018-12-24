نادي "ليونز نيل" يكرم عادل حمودة (صور)
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:59 ص
عبدالحافظ حمدي
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كرم منذ قليل نادي ليونز نيل القاهرة برئاسة الفنان سمير صبري الكاتب الصحفي عادل حمودة رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، بحضور عدد كبير من رموز الفن والثقافة والإعلام.
وكان في مقدمة حضور حفل التكريم المنتج الكبير صفوت غطاس وحرمه الفنانة سميرة أحمد والكاتب القدير صلاح منتصر والمحاسب عبد المنعم تركي، والدكتور محمود المغربي والمهندس ماهر محمد رئيس مجلس إدارة نادي ليونز العروبة والإعلامية إيمان خليفة والشاعر رأفت حسن والناشر محمد رشاد والمنتح الكبير محسن علم الدين والمخرج كريم السبكي وحرمه والإعلامي خيري رمضان والفنان طارق عبد العزيز وبوسي شلبي.
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