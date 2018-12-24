نادي "ليونز نيل" يكرم عادل حمودة (صور)





كرم منذ قليل نادي ليونز نيل القاهرة برئاسة الفنان سمير صبري الكاتب الصحفي عادل حمودة رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، بحضور عدد كبير من رموز الفن والثقافة والإعلام.



