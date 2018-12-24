مدرب دجلة: محمد عبد المنصف أفضل حارس في مصر

يرى اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة أن محمد عبد المنصف حارس مرمي الفريق هو الأفضل في مصر خلال الفترة الحالية.





وقال جونياس في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "أنا محظوظ بالتواجد مع لاعبي وادي دجلة والجهاز الفني والطبي الحالي.. الجميع داخل وادي دجلة يسعي لتطوير نفسه بعيدًا عن عامل السن، والكل لديه الاصرار والعزيمة لتقديم الأفضل بشكل دائم".





وأضاف جونياس: "محمد عبد المنصف أفضل حارس مرمي في مصر حاليًا من وجهة نظري، بالتأكيد هناك بعض الحراس المميزين، و لكن بالنسبة لي هو الأفضل".





وواصل: "أتابع الاعجاب بأداء وادي دجلة في عيون المنافسين.. أعتمد على مساعدي منذ فترة طويلة، ويقدم مجهودًا كبيرًا في مهمتنا مع وادي دجلة، حتي أنه أصر على قيادة تدريبات الفريق رغم مرضه الشديد".



