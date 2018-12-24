ملعب بهتيم يستضيف لقاء البلاستيك واتحاد الشرطة

يلتقي فريق البلاستيك مع فريق اتحاد الشرطة في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ 13 لمنافسات المجموعة السادسة من دوري القسم الثالث.

وتقرر نقل المباراة من ملعب البلاستيك إلى ملعب بهتيم، لتطبيق العقوبة الموقعة على فريق البلاستيك، بنقل مباراة خارج ملعبه بعد أحداث مباراة السكه الحديد.

يدخل فريق البلاستيك اللقاء بقيادة تامر عبد الخالق وهو في المركز الخامس برصيد 32 نقطة ويبقى له 3 مباريات مؤجلة، ويعتمد البلاستيك على لاعبيه محمد الاسيوطي حارس مرمى وحسان محمد وكرشه وحسين ريكو والحسينى طه ومحمد عبد النبي لوحه.

ويحتل فريق اتحاد الشرطة وصافة المجموعة بقيادة توفيق صقر برصيد 34 نقطة ويعتمد على لاعبيه أحمد ابراهيم في حراسة المرمى، ومحمود كوكو ومعتز نجيب واسلام احمد واسلام مشهور ، ويملك الفريق خط هجوم قوي بقيادة اسماعيل بامبا وأحمد عجله وسامح السقا.

- ترتيب المجموعة السادسة

1-السكه الحديد 45 نقطة

2- اتحاد الشرطة 34 نقطة

3- الاتصالات 34 نقطة

4- ألماظه 34 نقطة

5- البلاستيك 32 نقطة

6- مصر للتأمين 31 نقطة

7- بهتيم 28 نقطة

8- العبور 21 نقطة

9- القومي 21 نقطة

10- الغابة 18 نقطة

11- الأميرية 14 نقطة

12- المرج 14 نقطة

13- إسكو 13 نقطة

14- منشيه ناصر 3 نقاط