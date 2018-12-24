وزير التعليم: النظام الجديد لن يشعر به أحد سوى هذه الفئات



وأضاف "شوقي"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، أن هذا هو بناء المستقبل، وسيتم العمل فيه عام وراء عام، حتى 2030، وبالتوازي مع ذلك يتم تحسين الحاضر، وهو من الصف الثاني الابتدائي إلى الثانوية العامة، وتم التركيز على الثانوية العامة لتغيير نظام التقييم.



وتابع الوزير، أنه كان يمكن ترك مرحلة الثانوية ولكن حاولوا تطويرها، والرئيس قال إنه يريد إنقاذ ما يمكن إنقاذه، مشددًا على أنه يتم تغيير المحتوى الذي يذاكر منه الطلبة، بالإضافة لطريقة عرض وتدريس المحتوى وطريقه التقييم، مع مراعاة أن المنهج لم يختلف.



وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل بكثافة وتقوم بـ"شغل هائل" لتدريب المعلمين، ويتم تأليف 3 كتب جديدة بفكر جديد، في وقت واحد، ثم محتوى رقمي، وبنية تكنولوجية، وهذا الأمر يقف ورائه مئات البشر وشركات أجنبية كثيرة تعمل معنا.



ووجه رسالة إلى الأهالي الذين لم يتأثر أطفالهم بالتغيير قائلا: "عايزين نفكر في مصر"، لافتا إلى أنه ليس معنى أن أطفالهم لم ينطبق عليهم فلا يهمهم باقي الطلبة، مشددًا على أن تكلفة المشروع بأكمله "تكلفة تعجيزية"، مشيرا إلى أن مصر اتخذت قرار جرئ والقطار تحرك.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن ما يُسمى بـ"التعليم الجديد" لم يشعر به أحد سوى من لديهم أطفال في "كي جي 1"، و"كي جي 2"، والصف الأول الابتدائي.