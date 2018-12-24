مهاجم ميلان على رادار لايبزيج

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن لايبزيج الألماني يرغب في التعاقد مع التركي هاكان كالهانجولو نجم ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.





وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن أن لايبزيج يريد التعاقد مع التركي هاكان كالهانجولو جناح ميلان موضحا أن النادي الألماني كان قد اهتم بضمه في الشتاء الماضي أيضًا.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ميلان سيُقيم العروض التي من الممكن أن تصل للاعب مشيرا إلى أن لايبزيج يقدر الصفقة بحوالي 20 مليون يورو وهو نفس المبلغ الذي دفعه الروسونيري في ضم اللاعب عام 2017 من باير ليفركوزن.





يذكر أن كالهانجولو لم ينجح في تسجيل أي هدف حتى الآن في الدوري الإيطالي بعد خوضه 15 مباراة مع الفريق.





وكشف كالتشيو ميركاتو بأن لايبزيج يعتزم إعادة كالهانجولو إلى الدوري الألماني مضيفا بأن رالف رانجنيك المدير الرياضي للفريق سيقوم بمحاولة خلال الشتاء المقبل.



