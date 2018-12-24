أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكرى الموسيقار الراحل فريد الأطرش





احتلفت دار الأوبرا المصرية بذكرى الموسيقار الراحل فريد الأطرش على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.





وأقامت الأوبرا حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار بمشاركة نجوم الفرقة حيث تضمن برنامج الحفل مجموعة مختارة من أشهر أغنيات وألحان الموسيقار الراحل فريد الأطرش.





وقدمت الفرقة أغاني "ياحبيبى تعال الحقنى"، "أنا واللي بحبه"، "تؤمر على الرأس وعلى العين"، "إياك من حبى، "علشان مليش غيرك"، " الحياة حلوة ".





فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004 وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.



