جونياس: لا أطمع في تدريب مصر.. الشيخ وأوباما وطاهر وصادق الأفضل بالدوري

أكد تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة أن الأهلي والزمالك وبيراميدز يمتلكون الحظوظ الأوفر للتتويج بلقب الدوري المصري في الموسم الحالي.

وقال جونياس في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "جميع الأندية تسعي لإثبات نفسها والدخول في دائرة المنافسة في بطولة الدوري المصري الممتاز، ولكن الأهلي والزمالك وبيراميدز ومن وراءهم المقاصة، أقرب المرشحون لحصد لقب البطولة".

وعن أفضل اللاعبين في الدوري المصري قال: "هناك الكثير من اللاعبين مميزين في مصر، ولكنني مُعجب بأداء أحمد الشيخ لاعب الأهلي فهو لاعب جيد جدًا، وكذلك محمد صادق لاعب الاسماعيلي وطاهر محمد طاهر من المقاولون وأوباما لاعب الزمالك".

وشدد جونياس أن نتائج وادي دجلة في الدور الثاني للدوري ستختلف كثيرًا عن الدور الأول.

وأشاد تاكيس جونياس بالمكسيكي خافيير أجيري مدرب منتخب مصر، مؤكدًا أنه قادر على تطوير أداء الفراعنة بشكل جيد في الفترة المقبلة.

وتابع جونياس: "مدرب منتخب مصر جيد جدًا ومعه مساعدين مميزين وناقشت معهم سبل تطوير الكرة المصرية.. أجيري يستطيع تطوير أداء منتخب مصر بشكل جيد، خاصة وأنه لديه لاعبين يمتلكون إمكانيات فنية رائعة".

وواصل: "مشكلة منتخب مصر في كأس العالم الأخيرة كانت الاعتماد على لاعب واحد بشكل كبير وهو محمد صلاح، ولكن أجيري يحاول التطوير وتغيير هذه الطريقة، وأعتقد أنه قادر على ذلك".

وتابع: "أتوقع ظهور منتخب مصر بشكل أفضل في بطولة أمم إفريقيا، تحت قيادة أجيري، ولكن لا استطيع توقع المرحلة الذي سيصل لها في البطولة".

وعن طموحاته بشأن تدريب منتخب مصر في المستقبل قال: "لا أفكر في تدريب منتخب مصر اركز من اجل تحقيق انجاز وبصمة مع وادي دجلة، والتخطيط بشأن أهدافنا في الموسم الجديد..وكل شيئ وارد في المستقبل أن يتغير".

وعن إمكانية اقامته في مصر مثل بعض المدربين الأجانب قال: "أنا مستمتع بالحياة في مصر كثيرًا، ولكنني لا استطيع تحديد عدد السنوات التي سوف أعيشها هنا الآن".

وأتم: "أتمني بعد رحيلي عن مصر أن أكون قد تركت بصمة حقيقية في تطوير الكرة المصرية، يتذكرني الجميع بها، وسوف أبذل قصاري جهدي من أجل تطوير كرة القدم في مصر واللاعبين المصريين".



