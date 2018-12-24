ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المحافظ ومجلس الإدارة في استقبال هوكي الشرقية المتوج بلقب إفريقيا (صور)

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:18 ص
المحافظ ومجلس الإدارة في استقبال هوكي الشرقية المتوج بلقب إفريقيا (صور)
محافظ الشرقية
طباعة
Advertisements
علي نبوي
 
Advertisements
وصلت مطار القاهرة منذ قليل بعثة فريق الشرقية للهوكي قادمة من نيجيريا بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للمرة الرابعة والعشرين في تاريخ النادي.

وحرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ومجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور مجدي عزت، ووائل الألفي وكيل وزراة الشباب والرياضة بالمحافظة، وهشام عبيد عضو الاتحاد المصري للهوكي على التواجد في مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا.

وعقب وصول البعثة قامت الجماهير التي حضرت إلى المطار بالاحتفال باللاعبين والجهاز الفني بـ"المزمار البلدي" وحرصوا على تهنئة الجميع داخل الفريق.

المحافظ ومجلس الإدارة في استقبال هوكي الشرقية المتوج بلقب إفريقيا (صور)
المحافظ ومجلس الإدارة في استقبال هوكي الشرقية المتوج بلقب إفريقيا (صور)
المحافظ ومجلس الإدارة في استقبال هوكي الشرقية المتوج بلقب إفريقيا (صور)
المحافظ ومجلس الإدارة في استقبال هوكي الشرقية المتوج بلقب إفريقيا (صور)
المحافظ ومجلس الإدارة في استقبال هوكي الشرقية المتوج بلقب إفريقيا (صور)
المحافظ ومجلس الإدارة في استقبال هوكي الشرقية المتوج بلقب إفريقيا (صور)
المحافظ ومجلس الإدارة في استقبال هوكي الشرقية المتوج بلقب إفريقيا (صور)
المحافظ ومجلس الإدارة في استقبال هوكي الشرقية المتوج بلقب إفريقيا (صور)
المحافظ ومجلس الإدارة في استقبال هوكي الشرقية المتوج بلقب إفريقيا (صور)
المحافظ ومجلس الإدارة في استقبال هوكي الشرقية المتوج بلقب إفريقيا (صور)
المحافظ ومجلس الإدارة في استقبال هوكي الشرقية المتوج بلقب إفريقيا (صور)
المحافظ ومجلس الإدارة في استقبال هوكي الشرقية المتوج بلقب إفريقيا (صور)
المحافظ ومجلس الإدارة في استقبال هوكي الشرقية المتوج بلقب إفريقيا (صور)
المحافظ ومجلس الإدارة في استقبال هوكي الشرقية المتوج بلقب إفريقيا (صور)
المحافظ ومجلس الإدارة في استقبال هوكي الشرقية المتوج بلقب إفريقيا (صور)
المزيد عن: هوكي الشرقية محافظ الشرقية فريق الشرقية للهوكى اخبار الرياضة اليوم
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
سريع وادي زم
x
19:00
الجيش الملكي