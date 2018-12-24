المحافظ ومجلس الإدارة في استقبال هوكي الشرقية المتوج بلقب إفريقيا (صور)

وصلت مطار القاهرة منذ قليل بعثة فريق الشرقية للهوكي قادمة من نيجيريا بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للمرة الرابعة والعشرين في تاريخ النادي.





وحرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ومجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور مجدي عزت، ووائل الألفي وكيل وزراة الشباب والرياضة بالمحافظة، وهشام عبيد عضو الاتحاد المصري للهوكي على التواجد في مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا.





وعقب وصول البعثة قامت الجماهير التي حضرت إلى المطار بالاحتفال باللاعبين والجهاز الفني بـ"المزمار البلدي" وحرصوا على تهنئة الجميع داخل الفريق.



