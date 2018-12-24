"أمل مبدي": لم نتوقع مشاركة السيسي في احتفالية ذوي الإعاقة



وأضافت "مبدى"، في مداخلة مع برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "NO Drama"، أنهم نظموا احتفاليتين في وقت سابق برعاية الرئيس ولم يتوقعوا حضوره هذه المرة، مشددة على أن رسالة الاحتفالية هي "إحنا وأولادنا قادرون باختلاف.. واحنا بنقدر نعمل كل حاجة".



ولفتت رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، إلى أن هناك عروض فنية ورياضية، وتشارك في الاحتفالية أيضا الفنانة دنيا سمير غانم، لافتة إلى أنهم يريدون دون الأشخاص ذوي الإعاقة بغير المعاقين.



وأكدت أنه منذ تولى الرئيس السيسي حدثت طفرة في ملف ذوي الإعاقة، سواء بنظام الدمج، أو القانون الخاص بهم، والاتصالات والصحة والتعليم، والتضامن، وأصبح هذا الملف على رأس أولويات الوزارات.



وأشارت إلى أن ما حدث لم يلبي كل متطلباتهم، ولكن هناك تقدم في هذا الملف، مشددة على أن المشوار طويل ويحتاجون لتضافر كل الوزارات، لافتة إلى أن الاحتفالية سيقدمها ثلاثة مذيعات من أبطال الاتحاد.

قالت أمل مبدى رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحتفالية ذوى الإعاقة التي تقام الإثنين، أمر كان غير متوقع، معقبة: "كان أقصى أملنا إن يكون الاحتفال تحت رعاية الرئيس".