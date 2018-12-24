طارق شوقي: "البنك الدولي وجه لي دعوة للمشاركة في رسم سياسات التعليم بالعالم"

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وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة إلى أولياء الأمور، قائلًا: "فلسفتنا الجديدة هي التغيير، ويا ريت تساعدونا"، مطالبًا أولياء الأمور بالإبلاغ عن المدارس المخالفة، وعدم حل المسائل للأبناء، وعدم شراء الكتب الخارجية.



وأوضح "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامجها "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، أنهم يقوموا ببناء الأطفال بشكل جديد، عن طريق بناء الشخصية وليس الامتحانات.



وتابع: "ثقوا في النظام التعليمي الجديد"، لافتًا إلى أن العالم كله يسير بنفس الطريقة، وأن عدد من الدول العربية أبدوا رغبتهم الشديدة في تغيير نظامهم التعليم والاستعانة بالكتب المصرية، متابعًا: "البنك الدولي شكل لجنة لرسم سياسات التعليم في العالم، ووجه لي دعوة أن أكون في هذه اللجنة لرسم سياسات التعليم في الدول الأخرى".

