مدرب دجلة: أجرب فلسفة جوارديولا وفخور بصفقة الأهلي

كشف تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة عن أنه يتأثر بمدرسة الاسباني "جوارديولا" مدرب مانشيستر سيتي في مجال التدريب.





وقال جونياس في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "أتأثر بمدرسة "جوارديولا التدريبية.. أعجب بالمدربين الذين يستطيعون تطوير مستوي لاعبيهم وتقديم كرة جمالية رائعة، مثل جوارديولا وساري مدرب تشيلسي، وكذلك مدربي ريال بيتيس، وساسولو، وأحاول تقليد طريقة لعبهم".





علق تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة علي رحيل لاعبه محمد محمود إلي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





وقال جونياس:"فخور جدًا بمحمد محمود، وهو يستحق الانضمام للنادي الأهلي والتواجد ضمن منتخب مصر، كما هناك لاعبين آخرين في وادي دجلة أصبح مطلوبين في كبار أندية الدوري".





وأضاف جونياس: "بالتأكيد سنفتقد محمد محمود ولكن سنحاول تعويضه خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع ماجد سامي رئيس النادي بشأن احتياجات الفريق من الصفقات الشتوية".





وواصل جونياس: "طالبت ماجد سامي بضم لاعبين أفارقة، وكذلك لاعبين مصريين لمحاولة تطوير مستواهم بشكل جيد للاستفادة منهم".





وأكد أن استقبال فريقه لـ30هدفًا في الدوري المصري حتي الآن، يثير قلقه بشدة في الفترة الحالية.





وأضاف جونياس في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "كان لدي خطة واضحة وأهداف محددة منذ بداية تولي تدريب وادي دجلة وأعتقد أننا نسير بخطي ثابتة نحو تحقيق ما رسمناه من البداية".





وتابع جونياس: "أعلم أننا نحن أسوأ دفاع واستقبالنا لـ 30 هدفًا يقلقني بشدة ولكن أحيانا يواجه اللاعبين صعوبات عندما تعلم طريقة جديدة، ونحتاج لوقت للانسجام والتأقلم".





وأردف: "في أحيان كثيرة نتائج المباريات تكون خادعة ومختلفة عن التطور الحقيقي لأداء الأندية..وأعتقد أن الجميع بدأ يقتنع بقدرات وادي دجلة رغم البداية الصعبة وذلك يؤكد أننا نسير بشكل صحيح".





وواصل: "قادرين على تحقيق انطلاقة رائعة في الدور الثاني رغم صعوبة وقوة المنافسة في الدوري المصري.. طلبت من ماجد سامي ضرورة توحيد طريقة اللعب على جميع الفئات العمرية داخل وادي دجلة، وذلك سيحتاج مزيد من الوقت والصبر".





وأكد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة أن منظومة العمل داخل النادي تُشبه الأندية الاوروبية، مشيدًا بماجد سامي رئيس النادي.





وقال جونياس في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "قابلت ماجد سامي خلال قيادتي أحد الأندية اليونانية، وتحدث معي بشأن الحضور لمصر وقيادة فريق وادي دجلة".





وأضاف: "وجدت هناك تقارب في الأفكار بيني وماجد سامي واكتشفت أن لديه رؤية متطورة للكرة في مصر، ذلك دفعني لقبول مهمة تدريب دجلة، وأثق فيه جدًا".





وتابع جونياس: "أصعب جزء في تجربتي مع وادي دجلة كان عامل اللغة ولكنني استطعت التغلب عليه بفضل تواجد مترجم مميز مثل أحمد حافظ معي".





وواصل جونياس: "أنا محظوظ بالعمل مع ماجد سامي خاصة وأن يعرفني جيدًا ويثق في قدراتي وإمكانياتي وذلك يساعدني على العمل بالشكل الأمثل داخل وادي دجلة، وتدريب الفريق أصبح يمثل عشق بالنسبة لي.. اللاعبون المصريون وليس لاعبي وادي دجلة فقط لديهم قدرات وإمكانيات فنية عالية، تؤهلهم للعب الكرة كما يجب مثل نجوم كبار أندية العالم، ولكنهم في حاجة لتطوير مستواهم بشكل مستمر".





وعن زيارته السابقة لمصر قال: "بالفعل زرت مصر منذ عدة سنوات للعب الجولف مع أصدقائي.. الشعب المصري شعب ودود والمعاملة معه رائعة وذلك يساعدني علي الحياة هنا بسهولة".



