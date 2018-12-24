ظهور نادر لفنانة شهيرة بعد ابتعادها عن الأضواء!





ابتعدت الفنانة المصرية هند عاكف عن الوسط الفني منذ سنوات، ولم تعد تظهر إلا قليلا، وذلك من خلال مناسبات مجتمعية ونشاطات لا علاقة لها بالتمثيل.





الفنانة المصرية ميار الببلاوي نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة لها مع الفنانة هند عاكف، وعلقت قائلة: "أنا والفنانة هند عاكف في افتتاح أكاديمية الحدث اليوم".





هند عاكف من مواليد عام 1970، عمتها هي الفنانة الراحلة نعيمة عاكف، وبدأت هند حياتها في العمل بالسيرك كلاعبة كاوتشوك، وحصلت الفنانة على دبلومة الدراسات العليا في العلوم السياسية.





ومن أهم أعمالها: "ألف ليلة وليلة، بوابة الحلواني، ألف مبروك، السبنسة، ع الأصل دور، البريمو، كلام رجالة، على باب الوزير، أنا قلبي دليلي".





وعن أعمالها في السينما: "العودة والندم، عصر القوة، همس الجواري، مسجل خطر، أحوال شخصية، حب من ثلاثة أطراف، جبر الخواطر".





هند عاكف اتجهت خلال السنوات الماضية إلى العمل السياسي، حيث ترشحت لأكثر من مرة كنائبة في مجلس النواب عن دائرة المقطم، وكان آخرها عام 2014.



