بعد 3 أيام من طرحه.. تعرف على إيرادات "Bumblebee" في شباك التذاكر الأمريكي





استطاع Bumblebee أن يجني إيرادات قدرت بنحو 9 ملايين دولار أمريكي خلال يومين من طرحه، حيث طرح يوم 21 ديسمبر الجارى فى الولايات المتحدة الأمريكية فقط.





تدور أحداث "Bumblebee" فى عام 1987 حيث يجد بومبليبى ملجأ فى ساحة خردة فى بلدة شاطئية صغيرة فى كاليفورنيا، ولكن تشارلى التى على أعتاب 18 عام وتحاول العثور على مكان لها فى العالم، تكتشف بومبليبي، ولكنه محطم ويوجد عليه لكثير من الغبار، ولكنها تقوم بتصليحه، لتكتشف أنه ليس سيارة فولكس فاجن صفراء عادية.





Bumblebee من بطولة هيلى ستاينفيلد، وأنجيلا باسيت، وجاستن ثيرو، وباميلا أدلون، ومارسيلا براجيو، وجون سينا،وكينيث تشوي، وجون أورتيزل، وبيتر كولين، ومن إخراج ترافيس نايت، وتأليف كريستينا هودسون.







