مدرب دجلة: نحن أسوأ دفاع في الدوري المصري.. ولكن

أكد اليوناني تاكيس جونياس مدرب فريق وادي دجلة أن استقبال فريقه لـ 30هدفًا في الدوري المصري حتي الآنيثير قلقه بشدة في الفترة الحالية.





وأضاف جونياس في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "كان لدي خطة واضحة وأهداف محددة منذ بداية تولي تدريب وادي دجلة وأعتقد أننا نسير بخطي ثابتة نحو تحقيق ما رسمناه من البداية".





وتابع جونياس: "أعلم أننا نحن أسوأ دفاع واستقبالنا لـ 30 هدفًا يقلقني بشدة ولكن أحيانا يواجه اللاعبين صعوبات عندما تعلم طريقة جديدة، ونحتاج لوقت للانسجام والتأقلم".





وأردف: "في أحيان كثيرة نتائج المباريات تكون خادعة ومختلفة عن التطور الحقيقي لأداء الأندية..وأعتقد أن الجميع بدأ يقتنع بقدرات وادي دجلة رغم البداية الصعبة وذلك يؤكد أننا نسير بشكل صحيح".





وواصل: "قادرين على تحقيق انطلاقة رائعة في الدور الثاني رغم صعوبة وقوة المنافسة في الدوري المصري.. طلبت من ماجد سامي ضرورة توحيد طريقة اللعب على جميع الفئات العمرية داخل وادي دجلة، وذلك سيحتاج مزيد من الوقت والصبر".





وأكد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة أن منظومة العمل داخل النادي تُشبه الأندية الاوروبية، مشيدًا بماجد سامي رئيس النادي.





وقال جونياس في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "قابلت ماجد سامي خلال قيادتي أحد الأندية اليونانية، وتحدث معي بشأن الحضور لمصر وقيادة فريق وادي دجلة".





وأضاف: "وجدت هناك تقارب في الأفكار بيني وماجد سامي واكتشفت أن لديه رؤية متطورة للكرة في مصر، ذلك دفعني لقبول مهمة تدريب دجلة، وأثق فيه جدًا".





وتابع جونياس: "أصعب جزء في تجربتي مع وادي دجلة كان عامل اللغة ولكنني استطعت التغلب عليه بفضل تواجد مترجم مميز مثل أحمد حافظ معي".





وواصل جونياس: "أنا محظوظ بالعمل مع ماجد سامي خاصة وأن يعرفني جيدًا ويثق في قدراتي وإمكانياتي وذلك يساعدني على العمل بالشكل الأمثل داخل وادي دجلة، وتدريب الفريق أصبح يمثل عشق بالنسبة لي.. اللاعبون المصريون وليس لاعبي وادي دجلة فقط لديهم قدرات وإمكانيات فنية عالية، تؤهلهم للعب الكرة كما يجب مثل نجوم كبار أندية العالم، ولكنهم في حاجة لتطوير مستواهم بشكل مستمر".





وعن زيارته السابقة لمصر قال: "بالفعل زرت مصر منذ عدة سنوات للعب الجولف مع أصدقائي.. الشعب المصري شعب ودود والمعاملة معه رائعة وذلك يساعدني علي الحياة هنا بسهولة".







