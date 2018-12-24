"الأعلى للإرهاب" لـ المواطنين: "كونوا عونًا للأجهزة الأمنية.. وتحملوا التعليمات"

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علق العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، على إعلان وزارة الداخلية عن مقتل 14 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالعريش، قائلًا إن العمليات الإرهابية أصبحت على مستوى العلم كله وليست على مستوى مصر فقط.



وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأحد، أنه يوجد جاهزية أمنية متميزة للغاية لمواجهة الأعمال الإرهابية قبل وقوعها، ويوجد ستعدادات عالية وقوية لأي عمليات إرهابية.



وأكد أنه يجب على المواطنين أن يتبعوا التعليمات، وأن يكونوا عونًا للأجهزة الأمنية، وأن يصبروا على تعليمات رجال الأمن خلال تعاملاتهم لتأمين احتفالات عيد الميلاد.



وناشد المواطنين بعدم التسبب في وجود تكدس مروري أو تكدس سير أو أي ازدحام خلال عيد الميلاد.



