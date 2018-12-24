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خبير تربوي: مصر تفتقد منظومة تعليمية حديثة

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:00 ص
خبير تربوي: مصر تفتقد منظومة تعليمية حديثة
كمال مغيث
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أمنية فوزي
 
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قال كمال مغيث الخبير التربوي، إن مصر ليس لديها مشروع لتطوير تعليم، متابعًا: "معندهمش 5 ورقات مكتوب عليها منظومة تطوير التعليم".

وأضاف "مغيث" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم الأحد، أن مصر تفتقد أيضًا منظومة تعليمية حديثة بخلاف ما يقوله الوزير طارق شوقي.

ودعا "مغيث" مجلس النواب لاستدعاء وزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء لمناقشتهم في ما يقولونه حول خطة تطوير التعليم.
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