مدرب دجلة: لاعبو مصر لا يقلون عن نجوم أوروبا

أكد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة أن منظومة العمل داخل النادي تُشبه الأندية الاوروبية، مشيدًا بماجد سامي رئيس النادي.





وقال جونياس في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "قابلت ماجد سامي خلال قيادتي أحد الأندية اليونانية، وتحدث معي بشأن الحضور لمصر وقيادة فريق وادي دجلة".





وأضاف: "وجدت هناك تقارب في الأفكار بيني وماجد سامي واكتشفت أن لديه رؤية متطورة للكرة في مصر، ذلك دفعني لقبول مهمة تدريب دجلة، وأثق فيه جدًا".





وتابع جونياس: "أصعب جزء في تجربتي مع وادي دجلة كان عامل اللغة ولكنني استطعت التغلب عليه بفضل تواجد مترجم مميز مثل أحمد حافظ معي".





وأردف جونياس: "أنا محظوظ بالعمل مع ماجد سامي خاصة وأن يعرفني جيدًا ويثق في قدراتي وإمكانياتي وذلك يساعدني على العمل بالشكل الأمثل داخل وادي دجلة، وتدريب الفريق أصبح يمثل عشق بالنسبة لي".





وواصل جونياس: "اللاعبون المصريون وليس لاعبي وادي دجلة فقط لديهم قدرات وإمكانيات فنية عالية، تؤهلهم للعب الكرة كما يجب مثل نجوم كبار أندية العالم، ولكنهم في حاجة لتطوير مستواهم بشكل مستمر".









وعن زيارته السابقة لمصر قال: "بالفعل زرت مصر منذ عدة سنوات للعب الجولف مع أصدقائي.. الشعب المصري شعب ودود والمعاملة معه رائعة وذلك يساعدني علي الحياة هنا بسهولة".



