طارق شوقي: النظام التعليمي ليس قرآنًا وقابل للتغيير (فيديو)

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن النظام التعليمي الجديد مستمد من التجربة الكورية والماليزية، لافتًا إلى أن النظام التعليم القديم كان مبني على نظام مختلف تمامًا، وإصلاحه كان أمرًا صعبًا، لذلك تم بناء نظام جديد.



وأضاف "شوقي"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن النظام الجديد يشكل جيلًا قادرًا على التأقلم مع احتياجات سوق العمل، مضيفًا أن نظام التعليم الحالي ليس قرآنًا، ولكنه قابل للتغيير، خاصة أنه وضع في عصر كانت الثورة الصناعية في بدايتها.



ولفت إلى أن النظام التعليم القديم لم يكن يرتكز على المهارات الفردية، أو الميول أو بناء الشخصية، واستخدام النظام التعليم القديم يدمر قدرات أولادنا.



وأوضح أن الوزارة مهتمة بصورة كبيرة بالحضانات، حتى المرحلة الاولى الابتدائي، لافتًا إلى أن الجيل الذي بدأ النظام الجديد سيتخرج في 2030، وهذا الجيل سيكون متدرب على مهارات جديدة تتسق مع رؤية 2030.

