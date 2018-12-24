ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الغضبان: إعلان بورسعيد خالية من العشوائيات جاء بعد عمل 3 سنوات

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:41 ص
الغضبان: إعلان بورسعيد خالية من العشوائيات جاء بعد عمل 3 سنوات
عمرو أديب
طباعة
Advertisements
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن إعلان محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات جاء بعد جهد 3 سنوات.

وأشار "الغضبان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه كان هناك تعاون مستمر مع وزارة الإسكان، وصندوق تطوير العشوائيات، حيث تم التعامل مع كل منطقة عشوائية وفقا لظروفها.

وأضاف أن هناك مناطق بالمحافظة كانت عبارة عن بيوت صفيح وعشش، معقبا: "كان منظر صعب"، منوها بأنه تم إنشاء أكبر سوق أسماك في الشرق الأوسط، الغرض منه السيطرة على الأسعار.
المزيد عن: مصر محافظة بورسعيد عمرو أديب توك شو اللواء عادل الغضبان العشوائيات التوك شو اخبار مصر
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
سريع وادي زم
x
19:00
الجيش الملكي