الغضبان: إعلان بورسعيد خالية من العشوائيات جاء بعد عمل 3 سنوات



وأشار "الغضبان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه كان هناك تعاون مستمر مع وزارة الإسكان، وصندوق تطوير العشوائيات، حيث تم التعامل مع كل منطقة عشوائية وفقا لظروفها.



وأضاف أن هناك مناطق بالمحافظة كانت عبارة عن بيوت صفيح وعشش، معقبا: "كان منظر صعب"، منوها بأنه تم إنشاء أكبر سوق أسماك في الشرق الأوسط، الغرض منه السيطرة على الأسعار.



قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن إعلان محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات جاء بعد جهد 3 سنوات.