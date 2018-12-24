الغندور: أتحفظ على "جروس" وخسارة الزمالك في تشاد لا تليق

أبدى خالد الغندور نجم الزمالك السابق، استياءه عقب خسارة الفريق أمام القطن التشادي، بهدفين دون رد بالكونفيدرالية.

وقال الغندور فى تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "المباراة الأولى كانت كبيرة من حيث النتيجة وكانت من الممكن أن تصل النتيجة لـ 11 هدفًا.. كان هناك بعض السلبيات مثل أنانية اللاعبين خلال شوط المبارة الثاني، حرمتهم من فوز تاريخي".

وأضاف الغندور: "لا يجوز خسارة الزمالك أمام فريق من تشاد مهما كانت الظروف ورأيت عدم جدية خلال مباراة القطن من المدير الفني واللاعبين".

وأوضح الغندور أن لديه بعض التحفظات على جروس المدير الفني للزمالك بسبب عدم إشراكه بعض العناصر المميزه امثال مصطفى فتحي وايمن حفني.

وواصل الغندور: "أيمن حفني من نوعية اللاعبين الذي يحتاجون فقط للمشاركة، ومصطفى فتحي لابد أن يكون جزء من الفريق هذا الموسم.. جروس لديه ثبات فى التشكيل وأتحفظ على عدم مشاركة الثنائي فتحي وحفني.

وختم الغندور: "الزمالك أفضل فريق على مستوى اللاعبين، والأهلي سيعود، وبيراميدز ينقصة الشعبية".