موظف بمكتبة حسن كامي: الراحل رفض بيع "المستشرق" بـ17 مليون دولار



وأشار "فرحات"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الأحد، إلى أن حسن كامي رفض عرض من مواطن أمريكي لشراء المكتبة بمبلغ 17 مليون دولار، لافتا إلى الشخص الأمريكي كان لن يغير نشاط المكتبة، وكانت ستدخل ضمن مشروع ثقافي كبير في مصر.



ولفت إلى أن آخر ما تم بيعه في المكتبة كان في شهر أكتوبر الماضي، وكان عبارة عن 7 لوحات بدون براويز وساعة بمبلغ 150 ألف جنيه، منوها بأن المكتبة بها خرائط يصل سعر الواحدة فقط 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى الكتب النادرة.



استبعد أيمن فرحات، موظف في مكتبة حسن كامي، أن يكون الفنان الراحل باع مكتبة المستشرق كما يردد محاميه عمرو رمضان بمبلغ مليون جنيه.