طلب غريب لأستاذ نساء وتوليد بشأن شهادات الميلاد

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قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ النساء والتوليد بجامعة بنها، إن زيادة نسبة الولادة القيصرية ظاهرة عالمية وليس في مصر فقط، لافتًا إلى أن مصر الأعلى في العالم في نسبة الولادة القيصرية.



وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأحد، أن الولادة الطبيعية هي الأصل، وبها كل الأمان، والولادة القيصرية ليست بديلًا للولادة الطبيعية إلا في بعض الحالات، موضحًا أن زيادة نسبة الولادة القيصرية مشكلة كبيرة ماديًا وصحيًا.



وأشار إلى أن المعتقدات السائدة بين المواطنين سبب انتشار عملية الولادة القيصرية، وأنه توجد ملاحقات قضائية عنيفة بين حالات وأطباء بسبب عمليات الولادة القيصرية.



وأوضح أن نسبة الولادة القيصرية في مصر أكثر من 75%، واقترح إضافة خانة "نوع الولادة" في شهادات الميلاد للتمكن من تحديد نسبة الولادة القيصرية.

