عازف جيتار من فرقة "Queen" يقدم أغنية في مركز "ناسا"

وأطلق، برايان ماي، على أغنيته تسمية "الآفاق الجديدة" نسبة إلى المسبار الأمريكي "New Horizons"، ويقوم بأداء الأغنية بمناسبة بلوغ المسبار كويكب "Ultima Thule" الواقع على حدود المنظومة الشمسية.

يقدم عازف الغيتار من فرقة "كوين" وعالم الفلك الفيزيائي، برايان ماي، أغنية من تأليفه في مركز "ناسا" لإدارة الرحلات الفضائية.

وقالت صحيفة "Daily Express" الأمريكية إن كويكب "Ultima Thule" (الحد الأقصى) يبعد عن الأرض 6.5 مليار كيلومتر، ويعد أبعد جرم فضائي زاره مسبار قادم من الأرض.

وقال مدير برنامج "New Horizons"، ألان ستارن، إن ماي سيقدم أغنيته في ليلة عيد رأس السنة. وكان قد أدرج في كلمات أغنيته مقتطفات من كلمة ألقاها، ستيفن هوكينغ، منذ 3 أعوام، حيث هنأ العلماء المشاركين في إدارة تلك البعثة الفضائية بإنجازاتهم.

يذكر أن فرقة "كوين" (1970-1992) تعد من أعظم فرق الروك في التاريخ. وأطلقت الفرقة أعوام 1973-1991 نحو 14 ألبوما شغلت غالبيتها المراتب الأولى في التصنيفات الموسيقية لمختلف البلدان.







