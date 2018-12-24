الغندور: لو هناك عدل لأصبحت في مكانة أخرى بالإعلام وهذا موقفي من قناة الزمالك

أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق أن مكانته بالاعلام الرياضي كانت سوف تختلف إذا كان هناك عدل، على حد وصفه.

وقال الغندور فى تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد ": "كنت معترض على العمل بقناة فئوية لأني لا أريد ان اتوجه بشكل أو بآخر.. تقييم الاشخاص بالإعلام المصري يتم على حسب الانتماء، فلو كان هناك عدل لكنت فى مكانة أخرى".

وأضاف الغندور: "هناك إعلاميين بلا كاريزما ويعملون بقنوات كبيرة لمجرد أنهم ماسكين العصاية من النص، ويتحدثون برأي مخالف لرأيهم لمجرد الاستمرار فى عملهم.

وأشار إلى أن الزمالك لن يتعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وكشف عن أنه سوف يحسم قراره بشأن العمل في قناة الزمالك خلال أسبوع قائلًا: "وصل لي عرض للعمل بقناة الزمالك، وأفكر جديًا وسأحسم الأمر خلال أول اسبوع من السنة الجديده، سواء بالعمل بقناة الزمالك او بقناة أخرى.. العمل الرياضي مقفول على بعض القنوات، واذا وافقت على العمل بقناة الزمالك ستكون الصورة مختلفة عن ما في بعض اذهان البعض".

وتابع: أسعى أن أقدم رياضة وكرة عالمية وإفريقية والدوري، وأقوم بالدفاع عن الزمالك من خلال الأخبار".