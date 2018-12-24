أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 23-12-2018
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 12:41 ص
Advertisements
Advertisements
رقية جمال - أمنية فوزي - هدى عبدالرازق- داليا الحسين - كساب أحمد - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
برلماني يكشف عن المركبات الملغاة في قانون المرور الجديد
قال اللواء يحيي الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القانون يتضمن إلغاء تراخيص سيارات الأجرة والتاكسي التي مر عليها 20 عامًا، إلى جانب سيارات الأجرة التي مر على شرائها 5 سنوات ولم يتم ترخيصها، وإلغاء استخدام المقطورات بالنسبة لسيارات النقل.
أيمن حمزة يكشف حقيقة زيادة أسعار الكهرباء وإلغاء شرائح الإستهلاك
أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه لاتوجد زيادة في أسعار الكهرباء، وحال وجود زيادة في الأسعار أو تحريك للأسعار يقوم الوزير بالإعلان عن ذلك بمؤتمر صحفي بمنتهى الشفافية.
"الصيادلة" تعتذر لـ الصحفيين.. وتؤكد: "محيي عبيد اقتحم النقابة وسيطر عليها بالقوة"
علق الدكتور أحمد عبيد، أمين الصندوق بنقابة الصيادلة، على وقف نقيب الصيادلة عن ممارسة مهام عمله، بعد الاعتداء على مجموعة من الصحفيين بداخل نقابة الصيادلة أثناء ممارسة عملهم، قائلًا: "نعتذر عن الأزمة التي وقعت مع الصحفيين بداخل النقابة، ولا يمكن أن يحدث ذلك في نقابة".
صندوق تطوير العشوائيات يُعلن بورسعيد خالية من العشوائيات غير الآمنة (فيديو)
أعلن المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات عن خلو محافظة بورسعيد من العشوائيات غير الآمنة، في عيدها القومي، مؤكدًا أن بورسعيد ليس بها أي عشوائيات غير آمنة، لافتًا إلى أن محافظة القاهرة تحتاج إلى 10.4 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات بها.
عاجل.. وزير النقل: "الدولة مبتكسبش من مترو الأنفاق" (فيديو)
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل: "الدولة مبتكسبش من مترو الأنفاق، همنا نجيب تكلفة الصيانة والتطوير"، مرجعًا ذلك إلى سياسة التسعير الخاطئة التي طبقت منذ 30 سنة.
عمرو أديب عن المناطق الصناعية: "البطالة بتتآكل.. ولازم تفخروا يا مصريين"
قال الإعلامي عمرو أديب: "البطالة بتتآكل في مصر، وبنشغل شبابنا"، مشددا على ضرورة أن يبحث الشباب عن الفرص التي توفرها الدولة لهم.
سليمان وهدان: "دور البرلمان هو إضاءة اللمبة الحمراء للحكومة"
قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب: "دور النواب هو إضاءة اللمبة الحمراء للحكومة للكشف عن أي قصور".
"صندوق العشوائيات": 350 مليون جنيه تكلفة تطوير منطقة تل العقارب
قال إيهاب حنفي، منسق عام صندوق تطوير العشوائيات، إن تكلفة تطوير منطقة تل العقارب تصل لـ350 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الدولة كانت تسدد بدل إيجار شهري 1200 للملاك، لحين الانتهاء من تطوير المنطقة.
أحمد موسى عن حكم رفض دعوى وقف "على مسئوليتي": "وسام على صدرنا.. إحنا مش بنهزر"
علق الإعلامي أحمد موسى، على حكم محكمة القضاء الإدارى برفض دعوى وقف برنامج "على مسئوليتي" قائلًا: "حيثيات رفض الدعوى وسام على صدرنا.. وتكريم وتشريف ويعطينا الثقة في البرنامج.. إحنا مش بنهزر".
محافظ جنوب سيناء: مؤتمر كبير لترويج فرص الاستثمار بشرم الشيخ فبراير المقبل
أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن إقامة مؤتمر كبير لترويج فرص الاستثمار بشرم الشيخ بالتعاون مع مؤسسة أخبار اليوم في شهر فبراير المقبل.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
برلماني يكشف عن المركبات الملغاة في قانون المرور الجديد
قال اللواء يحيي الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القانون يتضمن إلغاء تراخيص سيارات الأجرة والتاكسي التي مر عليها 20 عامًا، إلى جانب سيارات الأجرة التي مر على شرائها 5 سنوات ولم يتم ترخيصها، وإلغاء استخدام المقطورات بالنسبة لسيارات النقل.
أيمن حمزة يكشف حقيقة زيادة أسعار الكهرباء وإلغاء شرائح الإستهلاك
أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه لاتوجد زيادة في أسعار الكهرباء، وحال وجود زيادة في الأسعار أو تحريك للأسعار يقوم الوزير بالإعلان عن ذلك بمؤتمر صحفي بمنتهى الشفافية.
"الصيادلة" تعتذر لـ الصحفيين.. وتؤكد: "محيي عبيد اقتحم النقابة وسيطر عليها بالقوة"
علق الدكتور أحمد عبيد، أمين الصندوق بنقابة الصيادلة، على وقف نقيب الصيادلة عن ممارسة مهام عمله، بعد الاعتداء على مجموعة من الصحفيين بداخل نقابة الصيادلة أثناء ممارسة عملهم، قائلًا: "نعتذر عن الأزمة التي وقعت مع الصحفيين بداخل النقابة، ولا يمكن أن يحدث ذلك في نقابة".
صندوق تطوير العشوائيات يُعلن بورسعيد خالية من العشوائيات غير الآمنة (فيديو)
أعلن المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات عن خلو محافظة بورسعيد من العشوائيات غير الآمنة، في عيدها القومي، مؤكدًا أن بورسعيد ليس بها أي عشوائيات غير آمنة، لافتًا إلى أن محافظة القاهرة تحتاج إلى 10.4 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات بها.
عاجل.. وزير النقل: "الدولة مبتكسبش من مترو الأنفاق" (فيديو)
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل: "الدولة مبتكسبش من مترو الأنفاق، همنا نجيب تكلفة الصيانة والتطوير"، مرجعًا ذلك إلى سياسة التسعير الخاطئة التي طبقت منذ 30 سنة.
عمرو أديب عن المناطق الصناعية: "البطالة بتتآكل.. ولازم تفخروا يا مصريين"
قال الإعلامي عمرو أديب: "البطالة بتتآكل في مصر، وبنشغل شبابنا"، مشددا على ضرورة أن يبحث الشباب عن الفرص التي توفرها الدولة لهم.
سليمان وهدان: "دور البرلمان هو إضاءة اللمبة الحمراء للحكومة"
قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب: "دور النواب هو إضاءة اللمبة الحمراء للحكومة للكشف عن أي قصور".
"صندوق العشوائيات": 350 مليون جنيه تكلفة تطوير منطقة تل العقارب
قال إيهاب حنفي، منسق عام صندوق تطوير العشوائيات، إن تكلفة تطوير منطقة تل العقارب تصل لـ350 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الدولة كانت تسدد بدل إيجار شهري 1200 للملاك، لحين الانتهاء من تطوير المنطقة.
أحمد موسى عن حكم رفض دعوى وقف "على مسئوليتي": "وسام على صدرنا.. إحنا مش بنهزر"
علق الإعلامي أحمد موسى، على حكم محكمة القضاء الإدارى برفض دعوى وقف برنامج "على مسئوليتي" قائلًا: "حيثيات رفض الدعوى وسام على صدرنا.. وتكريم وتشريف ويعطينا الثقة في البرنامج.. إحنا مش بنهزر".
محافظ جنوب سيناء: مؤتمر كبير لترويج فرص الاستثمار بشرم الشيخ فبراير المقبل
أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن إقامة مؤتمر كبير لترويج فرص الاستثمار بشرم الشيخ بالتعاون مع مؤسسة أخبار اليوم في شهر فبراير المقبل.
المزيد عن: عمرو أديب توك شو إيهاب حنفي أخبار أحمد موسى
Advertisements