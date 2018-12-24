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برلماني: التنظيم الإرهابي أصبح ينحدر ويترنح

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:29 ص
برلماني: التنظيم الإرهابي أصبح ينحدر ويترنح
اللواء ممدوح مقلد
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أمنية فوزي
 
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أشاد اللواء ممدوح مقلد عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، بتمكن قطاع الأمن الوطني من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش، وتصفية 14 من تلك العناصر الإرهابية.

وأضاف "مقلد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة "الرافدين"، أن الأجهزة الأمنية قامت بعملية قوية وهي إضافة لجهود وزارة الداخلية، موضحًا أن هذه العملية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وهناك سلسلة من العمليات المتلاحقة التي تعكس نجاحات وزارة الداخلية.

وأشار عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، إلى أن تلك العملية تثبت نجاحات عملية سيناء 2018، حيث كان الجميع يرى بأن تنظيم داعش كان متواجد في سيناء وكانت أعلامه موجودة في سيناء، رغبه من التنظيم الإرهابي في اتخاذ سيناء عاصمة له، ولكنه الآن أصبح ينحدر ويترنح، وهذا يدل على النجاحات القوية للقوات المسلحة والشرطة المصرية.
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