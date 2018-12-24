رئيس النجوم: ما يرتكبه إبراهيم نور الدين "فجر تحكيمي" يجب إيقافه (فيديو)

شن محمد الطويلة رئيس نادى نجوم إف سي، هجومًا عنيفًا على إبراهيم نور الدين حكم مباراته أمام طلائع الجيش، التى جمعتهما مساء الأحد على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الثامنة عشر للدورى.

وقال الطويلة في تصريحات لفضائية "أون سبورت": "إبراهيم نور الدين يرتكب فجر تحكيمي، ولا أحد يحاسبه رغم أخطائه المتكررة في مباريات الدوري المصري".

وأضاف: "النجوم تعرض لظلم واضح من نور الدين في مباراة طلائع الجيش وأتحدي أي شخص في إتحاد الكرة يقول غير ذلك، إبراهيم نور الدين بعدما كان رقم 1 في التحكيم المصري، أصبح الآن أقسم بالله لا يستحق إدارة مباراة في دوري الدرجة الرابعة".

وواصل: "إحنا بنصرف ملايين، ولو مش عايزنا نكمل في الدوري قولوا لنا، وأنا مستعد للانسحاب فورًا، لأن ما يحدث في الوقت الحالى إهدار مال عام، ولا أرغب أن أظهر ضعيفًا أمام فريقي".

وأتم: "لماذا لا يتم محاسبة إبراهيم نور الدين.. لماذا لا يتم التحقيق معه ومحاسبته على أخطائه؟ .. لو هو أقوي من إتحاد الكرة ولجنة التحكيم يبقي عليه العوض في الكرة المصرية".

وخسر فريق النجوم أمام طلائع الجيش بنتيجة 2/1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في الجولة الثامنة عشر للدوري المصري.