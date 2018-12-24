الأهلي: تعاقدنا مع 4 صفقات وهدفنا البطولات

أعرب إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في إثيوبيا عن ثقة جميع أعضاء مجلس الإدارة في محمود الخطيب رئيس النادي فيما يخص ملف الكرة.

وقال الكفراوي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "ملف كرة القدم بالكامل يتولي مسؤوليته محمود الخطيب بإعتباره رئيس النادي الأهلي، وكلنا نثق فيه طبعًا وواثقين في خبرته لأنه بالتأكيد مر بظروف مشابهة للظروف الحالية أكثر من مرة.. وفي كل مرة الفريق كان يعود أقوي مما كان".

وأضاف: "كل المنظومة الأهلاوية متماسكة وتسعي للعودة لمنصات التتويح والتي لم تبتعد عنها طويلًا، خاصة أننا خسرنا بطولة إفريقيا في ظروف ما لن نتحدث عنها حاليًا بينما الأهلي لا يزال بطل الدوري وسنحصد المزيد من البطولات هذا الموسم".

وتابع: "حسمنا 4 صفقات بشكل رسمي وأعلنت للجمهور، وتعاقدنا مع المدير الفني الجديد وسيتولي عمله رسميًا 28 ديسمبر، وسيكون له القرار بشأن التدعيمات الجديدة والأسماء المقرر قيدها في القائمة الافريقية ومن هنا ستكون الانطلاقة الجديدة للفريق".

وأردف: "يجب أن ندرك أن الأهلي ولاعبيه والجهاز الفني تعرض لضعوط كبيرة في الفترة الماضية، بعضها كان لأغراض معينة ولكننا لا نلتفت لذلك إطلاقًا الأهلي خاض كم مباريات كبير لا يتحمله إلا فريق قوي وكبير".

وأتم: "أشكر الجهاز الفني الحالي بقيادة محمد يوسف عن مجهوده مع الفريق وقيادته له في ظروف صعبة للغاية ونجاحه في اخراج الفريق من كبوته ونجح في تحقيق عدة انتصارات متتالية في الدوري وتقدم لمركز جيد في البطولة المحلية، كما أشكر الأجهزة الطبي والإداري وكل العاملين في منظومة الأهلي".



