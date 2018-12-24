طارق شوقي: نظام التعليم السابق تم إعداده لعالم آخر غير موجود الآن (فيديو)

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المشروع القومي لتطوير التعليم بدأ مناقشته في أوائل الفترة الرئاسة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الرئيس كان يتحدث دائمًا عن كيفية تغير المجتمع والتعليم من أول يوم.



وتابع "شوقي"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الرئيس يريد أن تكون مصر من أعظم الأمم من خلال امتلاكها لأدوات هذا العصر، لافتًا إلى أن الصين وكوريا الجنوبية نهضت من خلال الاستثمار في التعليم، وليس بشيءٍ آخر.



وأضاف أن الأموال الآن تأتي من خلال الأفكار وتسويقها وتحويلها لمنتج قابل للبيع، والوزارة تعمل على تعليم الطلاب هذه المهارات.



ولفت إلى أن التعليم السابق صمم في جيل سابق، وتم إعداده لعالم آخر غير موجود الآن، مشددًا على ضرورة أن يُحضر التعليم الطلاب للمستقبل، وليس للماضي.



وأشار إلى أن نظام التعليم الحالي لم يتغير في مصر خلال الفترة السابقة، والكثير من الدول بسبب أن هناك الكثير من المصالح ترتبط باستمرار هذا النظام، خلاف أن البعص يتخوف من أي تغيير.



