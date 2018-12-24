هذا الفيلم يتصدر إيرادات السينما فور طرحه!
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 12:10 ص
الفجر الفن
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تصدر فيلم الحركة والمغامرة الجديد "أكوا مان" إيرادات السينما الأمريكية في مطلع الأسبوع محققا 67 مليون دولار.
الفيلم بطولة جايسون موموا وآمبر هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمان ومن إخراج جيمس وان.
وجاء الفيلم الموسيقي الجديد "عودة ماري بوبينز" في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 22.2 مليون دولار. والفيلم بطولة إيميلي بلنت ولين مانويل ميراندا وميريل ستريب وإيميلي مورتيمير ومن إخراج روب مارشال.
واحتل فيلم الخيال العلمي الجديد "بامبلبي"، المركز الثالث بإيرادات بلغت 21 مليون دولار.
والفيلم بطولة هيلي ستاينفيلد وجون سينا ومن إخراج ترافيس نايت وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس" من المركز الأول إلى المركز الرابع هذا الأسبوع محققا 17 مليون دولار.
أخرج الفيلم بوب بيرسكيتي وبيتر رامسي وقام بالأداء الصوتي شاميك مور وجيك جونسون وهيلي شتيفيلد.
وتراجع فيلم الحركة "المهرب" من المركز الثاني إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 10 مليون دولار.
والفيلم من إخراج وبطولة كلينت إيستوود وشارك في بطولته برادلي كوبر وتايسا فارميجا.
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