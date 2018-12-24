هذا الفيلم يتصدر إيرادات السينما فور طرحه!

وجاء الفيلم الموسيقي الجديد "عودة ماري بوبينز" في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 22.2 مليون دولار. والفيلم بطولة إيميلي بلنت ولين مانويل ميراندا وميريل ستريب وإيميلي مورتيمير ومن إخراج روب مارشال.

وجاء الفيلم الموسيقي الجديد "عودة ماري بوبينز" في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 22.2 مليون دولار. والفيلم بطولة إيميلي بلنت ولين مانويل ميراندا وميريل ستريب وإيميلي مورتيمير ومن إخراج روب مارشال.

الفيلم بطولة جايسون موموا وآمبر هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمان ومن إخراج جيمس وان.

الفيلم بطولة جايسون موموا وآمبر هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمان ومن إخراج جيمس وان.

والفيلم بطولة هيلي ستاينفيلد وجون سينا ومن إخراج ترافيس نايت وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس" من المركز الأول إلى المركز الرابع هذا الأسبوع محققا 17 مليون دولار.

أخرج الفيلم بوب بيرسكيتي وبيتر رامسي وقام بالأداء الصوتي شاميك مور وجيك جونسون وهيلي شتيفيلد.





وتراجع فيلم الحركة "المهرب" من المركز الثاني إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 10 مليون دولار.



