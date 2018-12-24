برلماني يكشف سبب انفعال رئيس مجلس النواب خلال جلسة الأحد (فيديو)

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أشاد علي بدر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بانفعال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس لعدم حضور الوزراء أو أي من نوابهم خلال الجلسات العامة أو اللجان الفرعية داخل مجلس النواب، موضحًا أن هذا الموضوع تأخر كثيرًا وكان يجب أن يتم اتخاذ إجراء في هذا الأمر.



وأضاف "بدر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة "الرافدين"، أنه كان يجب على الحكومة أن تُسارع في الرد على أي بيانات عاجلة، أو طلبات الإحاطة، حيث إن نواب الشعب هم همزة الوصل بين الشعب المصري والحكومة.



وتابع: "النواب أصبحوا في وادي والحكومة في وادي آخر، الحكومة أصبحت لا تشعر بالشعب وانهكت في الشؤون الإدارية وأغفلوا الجانب الأساسي وهو الرد على مطالب الشعب والسماع لشكواهم وهو أمر في غاية الخطورة، أحيانا يتم تقديم بيانات عاجلة للوزراء وتأخيرها تُسبب كوارث".

