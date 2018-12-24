راغب علامة وجوهرة يشعلان زفاف رغدة سكجها وعبدالرحيم المرصفاوى (صور)

احتفل رجل الأعمال علاء سكجها وحرمه عبير عبد الحي، بزفاف كريمتهم رغدة إلى المهندس عبدالرحيم نجل رجل الأعمال عمرو المرصفاوي.

حضر حفل الزفاف نخبة من النجوم منهم الفنانة منى عبدالغني، ونخبة كبيرة من رجال الأعمال وسيدات المجتمع الراقي وخبراء السياحة.

نظم ديكورات الحفل المهندسة دينا اسكندر، وصمم فستان العروس مصمم الأزياء العالمي توني ورد، واتسمت أجواء الحفل بالبهجة.