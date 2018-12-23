عاجل.. الأهلي يتعاقد مع إسماعيل الليثي

أتم مسؤلو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب صفقة انتقال إسماعيل الليثي لاعب وسط نادي المصرية الاتصالات مواليد 2000 مقابل مليوني جنيه حصل عليها مسؤولو الاتصالات





وقام الليثي بالتوقيع على عقود انضمامه للقعلة الحمراء لمدة خمسة مواسم، حيث سيشارك مع فريق الشباب مواليد ٢٠٠٠.





ويلعب الليثي صاحب ال١٨ عاما في الفريق الأول للمصرية للاتصالات بدوري الدرجة الثالثة، حيث يعتمد عليه أكرم عبد المجيد في وسط الملعب.





الأهلي يتأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا





وخطف الأهلي بطاقة العبور لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم خسارته أمام مضيفه جيما أبا جيفار بطل أثيوبيا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد "أديس أبابا" بإياب دور الـ32 من البطولة.





بداية المباراة كانت هادئة من جانب كلا الفريقين، ولم تشهد الدقائق الـ10 الأولى أي هجمات خطرة حيث انحصر اللعب في وسط الملعب.





وظهرت أولى ملامح الخطورة لصالح الفريق الضيف عن طريق بيسمارك لكن كرته العرضية أخرجها محمد هاني إلى ركلة ركنية، مع حلول الدقيقة 11.





وفي الدقيقة 14 وصلت الكرة من قدم كريم نيدفيد إلى بيسمارك إبياه لاعب جيما ليسدد كرة باتجاه مرمى الأهلي لكن شريف إكرامي أبعدها ببراعة منقذا فريقه من تلقي الهدف الأول.





وانطلق أحمد حمودي في الدقيقة 23 داخل دفاعات فريق جيما ومرر كرة عرضية لكنها لم تجد من يضعها داخل الشباك، لتضيع على الفريق الأحمر فرصة إحراز الهدف الأول.









وفي الدقيقة 37 سدد إسام محارب كرة قوية بعد جملة بينه وبين أحمد حمودي لكن كرته علت عارضة حارس الفريق الأثيوبي.





ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون أي جديد لكنها لم تشهد أي جديد لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.





وفي الشوط الثاني قرر محمد يوسف إخراج أحمد حمودي والدفع بوليد أزارو بجوار مروان محسن في خط الهجوم، لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق الأحمر.





ومن أول كرة لأزارو انطلق تجاه مرمى أصحاب الأرض لكن المدافع أفسد خطورة كرته، لتصل إلى إسلام محارب الذي وضعها خارج المرمى.





وفي الدقيقة 60 مرر وليد أزارو كرة عرضية إلى مروان محسن داخل منقطة الجزاء، لكن دفاع الفريق الأثيوبي حولها إلى ضربة ركنية.





وكاد أزارو أن يحرز هدف التعادل للأهلي لكن دانييل أجايي حارس جيما تصدى لكرته الرأسية، ليضيع على الفريق الأحمر فرصة حقيقية للتهديف.





ومع حلول الدقيقة 68 سدد جيرما ميلكا كرة قوية من داخل منطقة جزاء الأهلي، لكن شريف إكرامي نجح في التصدي لها، ليرد عليخ مروان محسن بتسديدة ضعيفة.





وكان من الممكن أن يحرز ديديه ليبري الهدف الثاني للفريق الأثيوبي في الدقيقة 7 بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء لكنه سددها ضعيفة في يد شريف إكرامي حارس الأهلي.





وفي الدقيقة 75 حرم المالي ساليف كوليبالي الأهلي من هدف مؤكد بعدما تهيأت له الكرة على حدود خط المرمى لكن تسديدته تصدى لها الحارس أجاييي.





وأهدر وليد أزارو فرصة محققة للأهلي في الدقيقة 89 بعدما تلقى تمريرة رائعة من إسلام محارب لكن المهاجم المغربي أهدرها بغرابة بعدما مرت تصويبته بجوار القائم الأيسر لحارس فريق جيما.





واحتسب حكم المباراة 4 دقائق كوقت بدل ضائع لكنها مرت دون أي جديد لينتهي اللقاء بخسارة الأهلي بهدف نظيف، ويتأهل لدور المجموعات بفضل فوزه في مباراة الذهاب ببرج العرب بهدفين نظيفين.







