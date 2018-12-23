الشرطة السودانية تطلق قنابل الغاز على محتجين أغلقوا شارعا وسط الخرطوم

أطلقت الشرطة السودانية، مساء اليوم الأحد، قنابل الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في الخرطوم.





وقال شاهد من "رويترز" إن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع بعد إغلاق مئات المحتجين شارعا في قلب العاصمة الخرطوم في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد.





وتجمع المحتجون عقب مباراة لكرة القدم وهتفوا قائلين "الشعب يريد إسقاط النظام" و"حرية حرية" وسط تواجد كثيف لقوات الأمن.





ويحتج السودانيون على سوء الأوضاع الاقتصادية ويرفضون قرار الحكومة برفع سعر الخبز، من جنيه سوداني واحد للرغيف إلى ثلاثة جنيهات.