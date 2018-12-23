عمرو الليثي يحقق حلم السيدة وفاء ويهديها ماكينة خياطة

قال الإعلامي عمرو الليثى إن فقرة "حقق حلمك" من أقرب الفقرات إلى قلبه وبدأت منذ خمس سنوات وحققت نجاحا كبيرًا في الحقيقة، مضيفًا أنه يسعد بشدة من الذهاب إلى القرى والمحافظات لتحقيق أحلام الناس.





ووجه الليثي رسالة: "إننا مستمرين في تحقيق أحلام الناس وناشدهم بالتواصل مع صفحة البرنامج "ابعتولنا أحلامكم" علي صفحه البرنامج وربنا يقدرنا ونحقق لكم أحلامكم.





وأشار الليثى إلى أننا النهاردة قدرنا بفضل ربنا نحقق حلم الست ولاء سعيد والتي تعاني من ظروف مادية صعبة، وقام الليثى بالذهاب إلى منزلها وتحقيق امنيتها وقام باهدائها ماكينة خياطة كمشروع مبدئى يساعدها فى حياتها وسط فرحة الاهل والجيران.





وفي فقرة أخرى، قال الليثي "إننا عرضنا حالة الصلح اللي كانت بين سيده وزوجها الاستاذ محمد حنفي وكانت حياتهم الزوجيه هتنتهى لانها كانت محتاجه تعمل عمليه وكمان كان نفسهم في مشروع يقدروا بيه يقفوا على رجليهم".





وعرض البرنامج تقرير عن مشروع البقالة والذى قام برنامج واحد من الناس باهدائه إلى الأسرة حتى تقاوم الظروف المادية الصعبة.



