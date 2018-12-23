أدهم سليمان على إينرجي: أنا فنان مستقل

حل الفنان أدهم سليمان، صاحب أغنية "ياسمرا"، والتي حققت نجاح كبير في 2018، ضيفاً على فريق Young Pharoz ببرنامجهم "أهلا بيت"، على راديو إينرجي، تردد 92.1، وكشف العديد من كواليس مشواره الفني والعدد من كواليس أغنيته.





قال إنه من قام بكتابة كلمات أغنية "ياسمرا"، في ظروف خاصة، وقرر أن تكون الأغنية بالكامل تحت إشرافه وبالشكل الذي يريده.

وتابع أن نوع المزيكا الذي يقدمها أي فنان تحتاج لحماس وأن تفرض نفسها وسط العديد من أنواع المزيكا المتواجدة على الساحة الآن، مضيفاً:" أننا لا ينقصنا المواهب المتعددة بل ينقصنا أن نقدم شيء يكون مليء بالحب وتم العمل عليه من القلب".

وعن فرق الاندر جروند، قال جميعهاً تقدم مزيكا جيدة ولكن من الضروري التنوع والحرص على تقديم كل ما هو جديد، وعن الراب، قال: "نحتاج أن نكتب كلمات أكثر لتقديمها ولتقديم نجوم جديدة في عالم الراب".

وبسؤله عن كيفية تصنيفه، قال "أحب تصنيفي كفنان مستقل على الرغم من تعرضي دائماً للانتقاد والخوف مما سأقدمه في كل مرة".

أدهم كشف إنه عمل بالمزيكا وعليها منذ وقت طويل بجانب ذلك كان يعمل في مجالات متعددة لحين وجد نفسه في عالم المزيكا، يقول: "بدأت أعمل شغلي وأغاني بنفسي وقدمتها على السيوشيال ميديا لحين وصلت إلى الناس".