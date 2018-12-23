ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير التعليم: العام الدراسي في اليابان 11 شهرًا

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 11:58 م
وزير التعليم: العام الدراسي في اليابان 11 شهرًا
الدكتور طارق شوقي وزير التعليم
طباعة
Advertisements
أمنية فوزي
 
Advertisements
أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، أن فكرة المدارس اليابانية أتت من إعجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي من طريقة بناء الشخصية اليابانية أثناء إحدى زياراته، لافتًا إلى أن الرئيس قوي التركيز والملاحظة.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامجها "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، أن اليابانيين لديهم أسلوب مميز ومختلف في تربية وتنشئة الأطفال.

وتابع: "لم ننفق حتى الآن أي شيء من المنحة اليابانية للمدارس"، لافتًا إلى أن اليابان وفنلندا وكوريا حققوا قفزات في التنمية جودة التعليم.

وأشار إلى أن العام الدراسي في اليابان 11 شهرًا؛ من إبريل وحتى مارس.
المزيد عن: توك شو اليابان المدارس اليابانية الدكتور طارق شوقي وزير التعليم اخبار مصر
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
سريع وادي زم
x
19:00
الجيش الملكي