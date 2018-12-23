وزير التعليم: العام الدراسي في اليابان 11 شهرًا

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أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، أن فكرة المدارس اليابانية أتت من إعجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي من طريقة بناء الشخصية اليابانية أثناء إحدى زياراته، لافتًا إلى أن الرئيس قوي التركيز والملاحظة.



وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامجها "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، أن اليابانيين لديهم أسلوب مميز ومختلف في تربية وتنشئة الأطفال.



وتابع: "لم ننفق حتى الآن أي شيء من المنحة اليابانية للمدارس"، لافتًا إلى أن اليابان وفنلندا وكوريا حققوا قفزات في التنمية جودة التعليم.



وأشار إلى أن العام الدراسي في اليابان 11 شهرًا؛ من إبريل وحتى مارس.

