برلماني: إنتاج مشروع الصوب الزراعية سيكون الأول على العالم

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أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مشروع الصوب الزراعية سيكون الأول على العالم في إنتاج الخضروات والفاكهة.



وأضاف "تمراز"، خلال حواره ببرنامج "مع الناس" على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، أن هناك شركتين يابانية وصينية تعمل بهذا المشروع، والرئيس عبدالفتاح السيسي، تعهد بأن الشركات المصرية هى التى ستقوم بتصنيع الصوب الزراعية فيما بعد، عقب الإستفادة من خبرات هذه الشركات الأجنبية في هذا المجال، مؤكدًا أن مصر تستطيع بشبابها ورجالها أن تنشئ هذه الصوب بأيادي مصرية.



ونوه، إلى أن المردود الاقتصادي لهذا المشروع هو تصدير الفائض من السوق المحلي للخارج، إلى جانب أن الشركة الوطنية للزراعات المحمية ستنتج البذور في مصر، ونصدر منها لإفريقيا؛ لتحقيق التكامل بين الدول الإفريقية، معقبًا: "أن مشروع الصوب الزراعية يمثل فرحتين له، فرحة لكونه يخدم جميع المصريين، ولكونه موجود بمحافظة الشرقية التى هو نائب عنها"، مؤكدًا أن القادم لمصر أفضل.

