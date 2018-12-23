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صبا مبارك تقدم التهاني لعمرو يوسف في عيد ميلاده

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 11:49 م
صبا مبارك تقدم التهاني لعمرو يوسف في عيد ميلاده
صبا مبارك
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الفجر الفني
 
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قدمت الفنانة الأردنية صبا مبارك التهانى للفنان عمرو يوسف بمناسبة عيد ميلاده حيث نشرت صورة لها تجمعها بعمرو يوسف وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى والصور الشهير "إنستجرام".

وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وانت طيب يا عمرو إن شاء الله بهداوة بالك وفرحتك بحياة ونجاحك بكل شيء تتمناه يا جدع يا طيب".

يذكر أن صبا مبارك شاركت عمرو يوسف بطولة مسلسل "طايع" والذى عرض في السباق الرمضانى الماضى.
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