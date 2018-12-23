عاجل.. "أديب" يُعلن عن هدية بـ1000 جنيه للمشاهدين: "يا خراب بيتك يا عمرو"

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أعلن الإعلامي عمرو أديب، عن تقديم هدية بقيمة 1000 جنيه لمن سيرسل على صفحة البرنامج أفضل رسالة لشريك حياته.



وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "الفلوس دي من جيبي الشخصي، وهتوصل للي هيكسب لحد بيته.. يا خراب بيتك يا عمرو، العيال مش هياكلوا بقية الشهر، هو المرتب فيه كام ألف"، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن الفائز في حلقة الغد.

