مساعد وزير الداخلية الأسبق: "الأجهزة الأمنية مستيقظة للخلايا الإرهابية"

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قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الأجهزة الأمنية مستيقظة للخلايا الإرهابية التي ترغب في إفساد فرحة أخواتنا الأقباط.



وأضاف "نور الدين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، أن وزارة الداخلية الآن أصبحت في موضع قوة وتبحث عن كلاب أهل النار وتقضي عليهم.



وتابع: "الأمن والأمان الذي يعيشه الشعب المصري يرجع ليقظة ضباط وزارة الداخلية، الجميع يعمل في تناغم فلو جاءت معلومة من سيناء لأسيوط الضباط والأسود جاهزين للتحرك في أي مكان بالجمهورية".

