شرطة المرافق تشن حملات مسائية لإزالة الإشغالات بميدان الجيزة (صور)

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شنت شرطة المرافق بالجيزة، برئاسة اللواء حسن الدماطي مدير إدارة شرطة المرافق، مساء الأحد، حملة مكبرة لتطهير ميدان الجيزة من الإشغالات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، فضلًا عن إزالة عربات الباعة الجائلين المتواجدة على جانبي الطريق، وإغلاق المقاه الغير مرخصة.



وأسفرت جهود الحملة التي قادها المقدم أحمد الدسوقي الضابط بإدارة شرطة المرافق، عن إزالة جميع الإشغالات والمعوقات بالميدان، لإعادة المظهر الجمالي له مرة أخرى، وتم مصادرة المضبوطات، ويواصل رجال شرطة المرافق حملاتهم اليومية للحفاظ على نظافة الشارع الجيزاوي ومنع حدوث تكدسات مرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.