زي النهاردة بتاريخ 24-12-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 24-12-2018





أحداث





1610 - التوقيع في لاهاي على أول اتفاقية بين المغرب وهولندا.





1638 - سقوط بغداد مرة أخرى بأيدي العثمانيين بقيادة السلطان مراد الرابع بعد حصارها لمدة 39 يومًا.





1777 - المسكتشف جيمس كوك يكتشف جزيرة كيريتيماتي.





1800 - نابليون بونابرت يتعرض لمحاولة اغتيال.





1814 - توقيع معاهدة جنت التي أنهت الحرب بين إنجلترا والولايات المتحدة.





1851 - احتراق مكتبة الكونغرس.





1871 - تقديم العرض الأول لأوبرا عايدة في القاهرة.





1924 - ألبانيا تتحول إلى النظام الجمهوري.





1929 - الرئيس الأرجنتيني هيبوليتو يريغوين يتعرض لمحاولة اغتيال.





1939 - البابا بيوس الثاني عشر يوجه عشية عيد الميلاد نداء من أجل السلام في العالم وذلك بفترة الحرب العالمية الثانية.





1941 - القوات الإنجليزية والحليفة تحتل مدينة بنغازي في ليبيا.





1943 - تعيين الجنرال دوايت أيزنهاور قائدًا للقوات الأمريكية العاملة في أوروبا ضد الجيش النازي.





1946 - تأسيس الجمهورية الفرنسية الرابعة.





1948 - إنشاء أول منزل يستخدم بالكامل الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة.





1951 - الملك محمد إدريس السنوسي يعلن استقلال ليبيا ويطلق عليها المملكة الليبية المتحدة.





1951 - توقيع اتفاقية عسكرية بين فرنسا وليبيا تتيح للقوات الفرنسية بالبقاء في فزان.





1954 - الإعلان عن استقلال لاوس.





1967 - الصين تجري تجربة نووية ناجحة.





1968 - طاقم أبولو 8 يدخل إلى مدار حول القمر وبالتالي يسجل أول محاولة في تاريخ الإنسان، دار الطاقم 10 مدارات حول القمر وبثها التلفزيون بصور مباشرة وأصبحت من أشهر برامج عشية عيد الميلاد ومن أكثر البرامج مشاهدة في تاريخ التلفزيون.





1972 - ملك الأردن الحسين بن طلال يتزوج من علياء بهاء الدين طوقان.





1974 - "إعصار تريسي" يدمر داروين بأستراليا.





1978 - اندلاع مظاهرات عنيفة جداً ضد الأمريكيين في طهران.





1979 - الاتحاد السوفيتي يغزو أفغانستان لدعم الحكومة الماركسية فيها.





1979 - إطلاق صاروخ آريان الأوروبي.





1983 - خاطفوا الصائغين الرومانيين الثريين "أنّا" و"جورجيو بولغاري" يفرجون عنهم مقابل فدية بلغت 51 مليون فرنك فرنسي.





1989 - بداية الحرب الأهلية في ليبيريا.





1997 - محكمة فرنسية تحكم على كارلوس بالسجن مدى الحياة.





1997 - المسلحون في الجزائر يذبحون 59 في قريتي تباريت وبابنام قرب الجزائر العاصمة.





1999 - المسلحون في الجزائر يقتلون 26 على مداخل العاصمة.





1999 - باكستانيون يختطفون طائرة مدنية هندية بين كاثماندو ونيودلهي ويوجهونها إلى قندهار بأفغانستان، ثم يفتدون ركابها وملاحيها بثلاثة نشطين كشميريين.





2002 - افتتاح مترو نيودلهي.





2004 - منتخب قطر لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج السابعة عشر المقامة في دولة قطر.





2008 - قائد الانقلابين في غينيا النقيب موسى داديس كامارا يعلن توليه الرئاسة.





2015 - نشوب حريق في مستشفى جازان العام جنوب غربي السعودية أدى إلى وفاة 25 شخصاً وإصابة 123 آخرين.





مــــــــواليـــــــــــد





1166 - الملك جون، ملك إنجلترا.





1809 - كيت كارسون، كشاف أمريكي.





1818 - جيمس بريسكوت جول، عالم فيزياء إنجليزي.





1822 - ماثيو أرنولد، شاعر إنجليزي.





1845 - الملك جورج الأول، ملك اليونان الثاني.





1868 - إيمانويل لاسكر، عالم رياضيات وفيلسوف ولاعب شطرنج ألماني.





1881 - خوان رامون خيمنيز، كاتب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1956.





1905 - هوارد هيوز، مخترع ومنتج سينمائي أمريكي.





1917 - عمر الجيزاوي، مغني وممثل مصري.





1924 - عبد المنعم إبراهيم، ممثل مصري.





1924 - نور الهدى، مغنية وممثلة لبنانية.





1940 - محمد فريد، ممثل مصري.





1943 - تاريا هالونن، رئيسة فنلندا الحادي عشر.





1957 - حامد قرضاي، رئيس جمهورية أفغانستان.





1959 - أنيل كابور، ممثل هندي.





1960 - غلين مكوين، رسام رسوم متحركة أمريكي.





1961 - د. إلهام علييف، رئيس أذربيجان.





1969 - يارا صبري، ممثلة سورية.





1969 - إد ميلباند، سياسي بريطاني.





1970 - أموري نولاسكو، ممثل أمريكي.





1971 - ريكي مارتن، مغني بورتوريكي.





1973 - دينا هارون، ممثلة سورية.





1974 - مارتشيلو سالاس، لاعب كرة قدم من تشيلي.





1975 - ماريا زاخاروفا، أول متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية.





1977 - عبد القادر هدهود، مغني وممثل كويتي.





1978 - ييلديراي باشتورك، لاعب كرة قدم تركي.





1982 - تتسيا كاكيهارا، ممثل أداء صوتي ياباني.





1986 - آنا بريندا، ممثلة مكسيكية من مواليد الولايات المتحدة.





1991 - لويس توملينسون، مغني بريطاني في فرقة ون دايركشن.





وفيــــــــــات





738 - مسلمة بن عبد الملك، قائد عسكري أموي.





1453 - جون دانستابل، موسيقي إنجليزي.





1524 - فاسكو دا غاما، مستكشف برتغالي.





1813 - الإمبراطورة غو-ساكوراماتشي، إمبراطورة اليابان ال117.





1873 - جونز هوبكينز، رجل أعمال أمريكي.





1898 - القديس شربل، قديس لبناني.





1898 - البطريرك يوحنا بطرس الحاج، البطريرك الماروني الحادي والسبعون.





1932 - الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، حاكم البحرين.





1964 - بدر شاكر السياب، شاعر عراقي.





1968 - ساطع الحصري، مفكر وسياسي سوري من رواد القومية العربية.





1973 - جيرارد كايبر، عالم هولندي/أمريكي في علم الفلك.





1976 - محمد التابعي، كاتب مصري.





1978 - فيليب حتي، مؤرخ أمريكي من أصل لبناني.





1980 - كارل دونيتس، رئيس ألمانيا.





1982 - لويس أراغون، شاعر فرنسي.





1984 - مينوبه ريوكيتشي، سياسي ياباني.





2008 - هارولد بنتر، كاتب مسرحي إنجليزي.





2009 - د. رفائيل كالديرا، رئيس فنزويلا.





2011 - يوهانس خيسترز، ممثل هولندي.





2017 - حسين شاه حسيني، سياسي إيراني.





أعيــــــــاد ومنــــــــــاسبــــــــــــات





ليلة عيد الميلاد لدى الطوائف المسيحية الغربية.





عيد الاستقلال في ليبيا.